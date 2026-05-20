'Romeo y Julieta' vuelve a Madrid con el mexicano Camarena y la estadounidense Sierra

Era una "asignatura pendiente" del teatro, dijo este miércoles su director artístico, Joan Matabosch, , entre el 27 de mayo y el 13 de junio.

La parte musical de la obra que podrá verse entre el 27 de mayo y el 13 de junio, estará dirigida por el italiano Carlo Rizzi, que ya estrenó esta coproducción con la Ópera Nacional de París en 2023 con Thomas Jolly como director de escena.

Su monumental escenografía giratoria, presidida por la gran escalinata de la Ópera de París (Palais Garnier), trascurre durante la peste que asoló Verona, reforzando el carácter trágico, intenso, fatalista y urgente del amor entre los dos personajes.

Como destacó Rizzi, la partitura destaca por su inteligente alternancia entre lirismo y clasicismo, con la que Gounod pone las notas al servicio de la dramaturgia en momentos como los cuatro grandes dúos de amor. También cuando hace retroceder cien años la música hasta volverse barroca para expresar la rigidez del padre de Julieta.

Sierra, de timbre puro y luminoso, ha podido constatar que, en esta ocasión, "todo tiene unos detalles increíbles y sobresalientes" que dejarán al público "sin respiración" cuando se levante el telón, tras recordar que interpretó "cinco o seis veces" a Julieta en lugares como la Metropolitan Opera de Nueva York y el Teatro di San Carlo (Nápoles).

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"Tengo la sospecha de que tendremos éxito", auguró la soprano de ascendencia italiana, portuguesa y puertorriqueña, algo que no le es ajeno en el escenario madrileño, donde deslumbró con su interpretación de Nadine en 'La traviata' el año pasado; y con el de Amina en 'La sonnambula' en 2022.

Juega a favor de la producción su afinidad con el mexicano Camarena, que precisamente se estrenó como Romeo junto a Sierra en el ABAO Bilbao Ópera de 2023, también en España.

El tenor ligero subrayó que los personajes que interpretan son "el amor hecho palabra".

Según Camarena, la multiculturalidad de 'Romeo y Julieta' es un ejemplo de que "la música nos une, en esta ocasión celebrando el amor y el perdón".

Porque es una ópera compuesta por un francés, basada en la obra teatral de un inglés (Shakespeare) sobre dos jóvenes italianos, y cantada por una estadounidense y un mexicano, además de un reparto de varias nacionalidades.

También Sierra expresó el deseo de que la gente vea la ópera pueda acabar creyendo "en la esperanza de que existe algo bueno y mejor" que cada uno como individuo.