Rusia garantiza el suministro seguro de petróleo y gas a China, según Putin

"Rusia y China cooperan activamente en el ámbito energético. Nuestro país es uno de los mayores exportadores a China de petróleo, gas natural, gas licuado y carbón. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a seguir garantizando de manera fiable el suministro ininterrumpido de todos estos combustibles al rápidamente creciente mercado chino", dijo durante una ceremonia celebrada en la capital china.

Aseveró que "Rusia y China son importantes socios comerciales" y destacó que el intercambio comercial entre ambos se acercó en 2025 a los 240.000 millones de dólares, además de que "su estructura se amplió, en parte gracias a mercancías con alto valor añadido".

El mandatario ruso indicó que las transacciones entre ambos países se llevan a cabo en las divisas nacionales, lo que garantiza la fiabilidad de estas.

"En esencia, hemos creado un sistema de comercio mutuo estable, protegido de las influencias externas y tendencias negativas de los mercados globales", sostuvo.

Por ello, llamó a "aprovechar esta dinámica tan propicia, profundizar la cooperación para coordinar el programa quincenal de China con los objetivos nacionales de desarrollo de Rusia hasta 2030".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los temas que Putin llevó a Pekín está la firma de un futuro contrato para el tendido del gasoducto de 2.900 kilómetros Fuerza de Siberia-2 para llevar gas a China a través de Mongolia.

Moscú suministró a China 101 millones de toneladas de petróleo y 49.000 millones de metros cúbicos de gas el pasado año, a los que se sumarían otros 50.000 millones de metros cúbicos en caso de un nuevo acuerdo.

Pekín, que al anunciar su plan quinquenal ya sugirió que estaba interesado en avanzar en el Fuerza de Siberia-2, depende de las exportaciones de gas licuado del golfo Pérsico (Qatar y Emiratos Árabes Unidos), ahora prácticamente bloqueadas por la guerra en Irán.