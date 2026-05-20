Samsung y su principal sindicato retoman a última hora sus negociaciones antes de huelga

Las negociaciones de última hora comenzaron a las 16:00 hora local (07:00 GMT), según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, después de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, afirmara que las acciones sindicales deben mantenerse dentro de "ciertos límites".

Las declaraciones de Lee siguen a un comunicado de la oficina presidencial, que lamentó el fracaso de las negociaciones y pidió a las partes hacer "todos los esfuerzos" para evitar un paro que podría suponer pérdidas de miles de millones de euros para la economía del país asiático.

Entre las opciones barajadas por el Ejecutivo surcoreano se incluye suspender la huelga para minimizar los efectos potenciales a la economía en virtud de una legislación raramente utilizada, y la puesta en marcha de un arbitraje de emergencia.

Más de 47.000 trabajadores afiliados al principal sindicato de Samsung Electronics están convocados a una huelga de 18 días a partir del jueves, entre las exigencias de eliminar el límite actual a los incentivos y sustituirlo por un sistema que reserve el 15 % del beneficio operativo para bonos.

La huelga podría acarrear unas pérdidas multimillonarias, según estimaciones del Gobierno surcoreano, de unos 100 billones de wones (unos 67.000 millones de dólares o 57.250 millones de euros al cambio actual), y afectaría al suministro global de semiconductores, fundamentales para la industria de la inteligencia artificial (IA).