Trump afirma que Netanyahu "hará todo" lo que le pida en la guerra de Irán

Preguntado por su conversación con Netanyahu sobre una posible reanudación de los ataques y cuánto tiempo esperar tras el más reciente ultimatum lanzado a Teherán, el presidente estadounidense aseguró que el primer ministro israelí "hará todo lo que yo quiera que haga. Es un admirador muy, muy leal".

"Hará todo lo que yo quiera que haga y, para mí, es un gran tipo. Es un gran tipo. No olviden que fue primer ministro en tiempo de guerra y, en mi opinión, en Israel no lo tratan como se merece", insistió Trump sobre Netanyahu, quien se enfrenta a un juicio por presuntos cargos relacionados con abuso de poder, soborno y corrupción.

En declaraciones a la prensa antes de partir a un acto en el estado de Connecticut, Trump reiteró sus críticas contra el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, a quien ya acusó por no conceder un indulto a Netanyahu. "Creo que tienen un presidente allá que lo trata muy mal".

El pasado domingo, el presidente estadounidense mantuvo una conversación con Netanyahu donde ambos abordaron las tensiones con Irán y la situación en el Líbano y Gaza, según informó la prensa israelí.

Poco después de la llamada, Trump instó a Irán a "tomárselo muy en serio" o de lo contrario "no quedará nada de ellos", en el marco de un posible reinicio de la guerra.

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Este martes, Trump dio un nuevo ultimátum a Irán para cerrar en los próximos días un acuerdo para el fin definitivo del conflicto, en medio de un frágil alto el fuego iniciado el pasado 8 de abril para facilitar el avance de unas negociaciones que permanecen estancadas.

Desde que la tregua entró en vigor, las autoridades israelíes han reiterado en numerosas ocasiones que sus operaciones en Oriente Medio, en el marco de la guerra con Irán, no han terminado.