Trump cree que es bueno que Xi se reúna con Putin y asegura que se lleva bien con ambos

"Creo que es algo bueno. Me llevo bien con ambos, pero creo que es algo bueno", declaró a la prensa al ser preguntado por el encuentro entre Xi y Putin en Pekín, que se produjo pocos días después del viaje de Trump a China.

El líder estadounidense reveló que el propio Xi le adelantó durante su reunión que también recibiría a Putin.

"No sé si la ceremonia de bienvenida que le hicieron (a Putin) fue tan brillante como la mía. Estaré atento", bromeó Trump.

El mandatario ruso concluyó este miércoles su visita de Estado a Pekín, donde exhibió sintonía con Xi, al igual que hizo Trump la semana pasada durante su visita a la capital china.

Xi aseguró que los vínculos entre Pekín y Moscú se encuentran en "el nivel más alto de su historia" y anunció, junto a Putin, la extensión del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación firmado hace 25 años.

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Los presidentes de China y Rusia respaldaron además una solución política para la guerra en Ucrania y defendieron abordar las "raíces" del conflicto, una formulación empleada habitualmente por Moscú para referirse a la expansión de la OTAN.

Tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump rompió con la tradicional ayuda incondicional de Washington para Ucrania e inició negociaciones con Moscú y Kiev para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.

El republicano recibió a Putin en agosto del año pasado en Alaska, pero la reunión concluyó sin acuerdo y Trump ha expresado en repetidas ocasiones su frustración por la negativa de Rusia a pactar un alto el fuego en la guerra.