Turquía propone construir un oleoducto de combustible militar para la OTAN

En una rueda de prensa en la ciudad turca de Esmirna, el portavoz del ministerio, Zeki Aktürk, resaltó la importancia de la propuesta para reducir la dependencia de los aliados del transporte marítimo de combustible, sobre todo a la luz de los cuellos de botellas actuales creados por la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Con un coste estimado en 1.200 millones de dólares, el oleoducto propuesto conectaría a Turquía con Bulgaria y Rumanía, señalan los medios locales.

"Nuestro proyecto es cinco veces más rentable que sus alternativas y, de ser aprobado, entrará en funcionamiento en mucho menos tiempo", declaró Aktürk, sin detallar a qué alternativas se refería.

Según un comunicado de Defensa, la propuesta es que la construcción se financie con un fondo de la OTAN.

"Si se implementa este oleoducto, los Fondos Comunes de la OTAN, que consisten en contribuciones realizadas por los aliados, se utilizarán de forma económica y eficaz", asegura la nota, sin dar más detalles sobre el trayecto exacto que tendría el oleoducto ni sobre cuál sería el origen del combustible transportado.

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Por otro lado, Aktürk confirmó que Alemania reemplazará uno de los dos sistemas Patriots asignados adicionalmente por la OTAN a Turquía en el contexto de la guerra de Irán.

"Además del sistema de defensa aérea Patriot español actualmente desplegado en nuestro país, Alemania reemplazará uno de los dos sistemas Patriot adicionales asignados por la OTAN debido a los enfrentamientos entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Está previsto que el reemplazo se complete durante junio y se espera que el sistema en cuestión permanezca operativo durante aproximadamente seis meses”.