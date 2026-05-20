Una pareja británica detenida en Irán está en huelga de hambre, según su familia

Lindsay y Craig Foreman, ambos de 53 años y originarios de East Sussex (sureste de Inglaterra), han negado las acusaciones iraníes de espionaje y permanecen recluidos por separado en la prisión de Evin, en Teherán, donde suelen recalar los presos políticos.

Según la BBC, se estima que Craig Foreman lleva 12 días en huelga de hambre, al igual que su mujer, medida que iniciaron después de que las autoridades penitenciarias decidieran cortarles el acceso a la comunicación telefónica a principios de mayo.

El hijo de Lindsay, Joe Bennett, describió su negativa a comer como una "emergencia médica".

"Entiendo que la política británica atraviesa un momento extraordinario. Pero mi madre y Craig no pueden esperar a que Westminster (por el Gobierno británico) resuelva su propia crisis", añadió el hijo, en referencia a los actuales problemas del Gobierno laborista tras perder las recientes elecciones locales y regionales.

El hijo subrayó que la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, debe actuar personal e inmediatamente porque la solución "no puede retrasarse" y la situación de la pareja "no puede quedar en un segundo plano".

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Se espera que integrantes de una comunidad de motociclistas de aventura hagan este miércoles un recorrido desde el palacio de Kensington, en el centro de Londres, hasta la plaza del Parlamento para recordar los 500 días que la pareja lleva detenida en Irán.

Las personas que les apoyan, entre ellos familiares y amigos, tienen previsto entregar una petición en Downing Street, residencia oficial del primer ministro, Keir Starmer, para pedir que el Gobierno tome "medidas urgentes" para conseguir la liberación de pareja.

Irán ha arrestado a decenas de iraníes con doble nacionalidad o residencia permanente extranjera en los últimos años, principalmente por cargos de espionaje. Algunos grupos defensores de los derechos humanos afirman que suelen ser detenidos para ejercer presión sobre sus respectivos países y liberados solo cuando Irán obtiene algo a cambio.

Así, la británico-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe fue liberada en 2022 y se le permitió salir de Irán después de que el Reino Unido liquidara una antigua deuda de 650 millones de libras (747 millones de euros) con Irán.