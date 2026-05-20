Xi sitúa en cotas históricas la relación China-Rusia con la energía como "piedra angular"

En una rueda de prensa posterior al encuentro, Xi aseguró que China y Rusia "mantienen una comunicación estratégica estrecha en todos los niveles" y "se apoyan firmemente" en asuntos que afectan a sus "intereses fundamentales" y "principales preocupaciones".

En el plano político, afirmó que la confianza mutua es el rasgo "más distintivo" de la relación chino-rusa y anunció que ambos líderes han decidido extender el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, firmado hace 25 años.

En el terreno económico, el presidente chino destacó que el comercio bilateral ha superado durante tres años consecutivos los 200.000 millones de dólares y que en los cuatro primeros meses de este año creció cerca de un 20 %, en un contexto exterior que definió como "complejo".

Xi abogó por alinear el XV plan quinquenal chino, que regirá la segunda economía del mundo entre 2026 y 2030, con la estrategia de desarrollo rusa hasta 2030, aprovechar mejor el papel de la energía y la conectividad como "piedra angular" de la cooperación, y cultivar nuevos motores como la economía digital o la inteligencia artificial.

Sus declaraciones se producen en plena incertidumbre energética por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 45 % de las importaciones chinas de petróleo y gas, y después de que Putin destacara durante la reunión entre ambos el papel de Rusia como suministrador "fiable y estable" para China.

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Xi también instó a profundizar los intercambios educativos, culturales, turísticos y deportivos entre ambos países.

En política internacional, Xi sostuvo que el mundo se enfrenta a los daños del "unilateralismo" y el "hegemonismo", y advirtió del riesgo de retroceder hacia la "ley de la selva", una fórmula reiterada por las autoridades chinas en los últimos meses.

Xi no hizo alusión directa al conflicto en Ucrania, después de que el Financial Times informara esta semana de que el mandatario chino dijo la semana pasada al presidente estadounidense, Donald Trump, que Putin podría acabar "arrepintiéndose" de haber lanzado la invasión a gran escala, una información que Pekín calificó el martes de "completamente inventada".

Poco antes del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, Xi y Putin proclamaron en Pekín una "amistad sin límites", una fórmula que desde entonces ha acompañado el estrechamiento de sus vínculos políticos, comerciales y energéticos.

La visita de Putin, la vigesimoquinta del mandatario ruso a China, llega menos de una semana después del viaje a Pekín de Trump y coincide con el 30.º aniversario del establecimiento de la asociación estratégica entre China y Rusia.