Acciones de tierras raras suben en bolsa tras financiación y posible distensión con China

El sector, marcado por la volatilidad de sus valores a raíz de los controles a la exportación que impuso China en los últimos años, recupera hoy terreno tras conocerse nuevos apoyos del Gobierno estadounidense a la industria.

Entre los principales valores figura USA Rare Earth (USAR), que avanzaba este jueves un 7,22 % a media sesión.

Por su parte, MP Materials subía un 9,39 %, mientras que Critical Metals ganaba un 3,53 % y REalloys, un 3,19 %.

USA Rare Earth anunció hoy en un comunicado que ha sido seleccionada por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) para recibir hasta 19,3 millones de dólares en financiación dentro del programa 'Innovación, eficiencia y alternativas en materiales críticos', creado para reforzar la capacidad doméstica del procesamiento de tierras raras.

Según la compañía, el apoyo, aún sujeto a la negociación final de los términos del acuerdo, se enmarca en un proyecto con un valor total aproximado de 50,5 millones de dólares que incluye 31,2 millones de financiación no procedente del DOE.

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El respaldo se suma a un paquete previo del Departamento de Comercio valorado en 1.600 millones de dólares, pendiente de cierre definitivo, que incluye financiación en forma de capital y préstamos, como parte de la estrategia de Washington para reducir su dependencia de China en la cadena de suministro de estos materiales, clave para industrias como defensa, tecnología y energía.

El optimismo del mercado también está vinculado a señales sobre una posible distensión entre China y Estados Unidos sobre este tema, según analistas citados por medios locales.

Tras la última visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, Pekín señaló que abordaría las preocupaciones de Estados Unidos sobre el suministro de tierras raras, aunque reiteró que mantendrá su sistema de controles a la exportación, especialmente en materiales que considera de uso militar.

Entretanto, la Administración de Trump trata de construir en Estados Unidos una cadena de suministro más sólida para reforzar su autonomía frente al gigante asiático.

En marzo pasado, el mandatario firmó una orden ejecutiva para impulsar la producción nacional de minerales y la explotación de tierras raras, al considerar el asunto "esencial" para la seguridad nacional.