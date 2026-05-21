Banco de México anticipa pausa a recortes a tasa de interés pese a riesgos inflacionarios

“Hacia delante la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones”, expuso el banco central en su minuta difundida este jueves.

La minuta corresponde a la reunión del 6 de mayo, cuando la Junta de Gobierno recortó 25 puntos base a su tasa de interés, hasta un 6,5 % en una decisión que puso fin a un ciclo de recortes a la tasa de referencia, tras considerar que la postura monetaria actual es adecuada frente al panorama de inflación y debilidad económica.

Banxico justificó la baja de tasas por la “debilidad que ha mostrado la actividad económica, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria que se ha implementado”.

La mayoría de la Junta de Gobierno señaló que la inflación general disminuyó al 4,45 % en el mes de abril tras haberse disparado al 4,63 % en la primera quincena de marzo.

El Banxico mencionó que los pronósticos de la inflación general para el segundo y tercer trimestre de 2026 se ajustaron al alza, pero sigue anticipando que la inflación convergerá al objetivo de 3 % hasta el segundo trimestre de 2027.

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"Todos resaltaron riesgos al alza relacionados con el conflicto en Medio Oriente. En particular, la mayoría identificó el riesgo asociado con el incremento en los precios internacionales de los energéticos, si bien argumentó que los efectos directos sobre la inflación en México han sido acotados, en parte por las políticas del Gobierno Federal sobre los precios de los combustibles", señaló el documento.

Por otro lado, el banco central destacó que el peso se apreció frente al dólar y ha mostrado resiliencia incluso en un entorno global incierto. La apreciación ayuda a moderar precios, sobre todo mercancías.