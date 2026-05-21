Costa asegura que el acuerdo comercial con EEUU ofrece "certidumbre" y frena "volatilidad"

"Este acuerdo con Estados Unidos es muy importante, precisamente va a combatir la volatilidad dando una certidumbre sobre cuál es el nivel de las relaciones", indicó Costa en una entrevista en Ciudad de México al inicio de su visita oficial al país, para participar en la cumbre entre México y la Unión Europea (UE).

Costa reconoció que, desde el punto de vista europeo, "incrementar aranceles no va en la buena dirección", pero subrayó que "lo peor sería mantener una situación de incertidumbre".

"Es por eso que firmamos este acuerdo. Desde ahora estamos protegidos de la volatilidad", remarcó el presidente del Consejo Europeo.

Costa remarcó que la UE no es "adversario" de Estados Unidos.

"Somos aliados de Estados Unidos, socios comerciales, y queremos mantener una relación estable. Pero es claro que hoy el mundo es multipolar. Por eso estamos incrementando nuestras relaciones con diversos socios alrededor del mundo", afirmó desde la capital mexicana.

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Precisamente, este viernes Costa participará en la firma, junto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, del Acuerdo Comercial Modernizado entre la UE y México, en el marco de la cumbre bilateral, la primera de alto nivel en más de una década.

La declaración entre la Unión Europea (UE) y EE.UU., acordada el 21 de agosto de 2025, establece que se eliminarán los impuestos a un buen número de productos estadounidenses y se otorgará acceso preferente a varios bienes agrícolas que entren a la UE.

A su vez, los Estados Unidos imponen un 15 % de aranceles a un gran número de productos europeos.

Lo acordado este miércoles supera las acusaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra Bruselas de retrasar la implementación del acuerdo y amenazar con imponer un arancel del 25 % a los vehículos europeos si no entra en vigor antes del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, de la que este año se cumple el 250 aniversario.