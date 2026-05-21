Despega de Israel el primer avión con activistas de la Flotilla rumbo a Turquía

Se espera que la mayoría de los 430 activistas arrestados por Israel cuando navegaban en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza serán deportados por este aeropuerto, situado en el extremo sur de Israel, cerca de la cárcel de Ketziot donde permanecían detenidos desde este miércoles.

Dos de ellos, de Corea del Sur, fueron deportados directamente sin pasar por la prisión, otra de nacionalidad israelí fue conducida para comparecer ante un juez Ashkalón (sur de Israel) y, según su equipo jurídico, hay algunos que saldrán por vía terrestre al ser de países vecinos como Jordania o Egipto.

Entre los activistas hay nacionales de unos 40 países, entre ellos 44 españoles y 74 turcos. Según la emisora turca NTV, la compañía Turkish Airlines los trasladará a Estambul en tres aviones.

Numerosos países europeos han convocado a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Smud por Tel Aviv, exhibido en un vídeo por el ministro de la Seguridad Nacional del país, Itamar Ben Gvir.

Ese ministro visitó el puerto de Ashdod donde se encontraban los cerca de 430 activistas cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo para celebrarlo con la difusión de un vídeo en el que aparece sonriente y blandiendo la bandera de Israel dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos.