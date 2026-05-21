El famoso Parque de Virunga en RD del Congo suspende la selección de guardas por el ébola

En un comunicado que publican este jueves medios locales, la dirección del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza (ICCN) de la provincia de Kivu del Norte, donde está el parque, informó de esta medida.

"Tras el brote de ébola declarado en la (vecina) provincia de Ituri y la identificación de casos sospechosos en Kivu del Norte, las actividades previstas para la continuación del proceso de revisión de solicitudes, así como el contacto con los candidatos para las siguientes etapas de selección, quedan temporalmente suspendidas hasta nuevo aviso", explicó el ICCN.

"Esta medida preventiva -prosiguió- tiene como objetivo principal garantizar la salud y la seguridad de los candidatos, los equipos de supervisión y las comunidades afectadas, de conformidad con las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes".

El ICCN añadió que el proceso de selección se reanudará "tan pronto como las condiciones sanitarias permitan la continuación de las actividades en un entorno seguro y adecuado".

El brote, que ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses, según la OMS, y se ha extendido a Kivu del Norte, territorios ambos inmersos en un conflicto del Ejército congoleño y grupos armados.

Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos importados en Kampala y Sudán del Sur realiza exámenes adicionales de laboratorio para confirmar un caso sospechoso de ébola reportado por las autoridades del estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera de la RDC.

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Fundado en 1925, Virunga, uno de los pocos destinos turísticos de la RDC y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1979, acoge a una cuarta parte de la población mundial de los gorilas de montaña, una especie en peligro de extinción.

Con una superficie de unos 7.800 kilómetros cuadrados en el valle del Rift Albertino y fronterizo con Ruanda y Uganda, el parque cumplió en 2025 cien años, pese a desafíos como el conflicto de los grupos armados, la deforestación o la caza furtiva.