El nuevo "partido de las cucarachas" de la India supera a Modi en las redes en apenas días

La formación, que recibió el nombre de Cockroach Janta Party (CJP) o "Partido de las cucarachas", ha superado los 12 millones de seguidores en Instagram en cuestión de días, dejando atrás los 8,7 millones del gobernante BJP.

Su fundador, el estratega de 30 años Abhijeet Dipke, celebró el hito en la plataforma X lanzando una burla directa al eslogan oficialista: "¡Dijeron que eran el partido más grande del mundo! ¡Solo tomó 4 días! No subestimen el poder de la juventud".

El movimiento surgió como respuesta a las declaraciones de la semana pasada del juez jefe de la Corte Suprema, Surya Kant, quien comparó a los jóvenes desempleados y activistas digitales con "cucarachas y parásitos sociales".

En apenas 96 horas, lo que empezó como una broma derivó en una movilización masiva que ya registra más de 160.000 afiliaciones formales en su sitio web.

Para unirse, el partido exige irónicamente cumplir cuatro requisitos: estar desempleado, ser físicamente perezoso, pasar un mínimo de 11 horas al día conectado a internet y poseer la "capacidad de quejarse profesionalmente".

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Sin embargo, detrás del humor se esconde una crisis real que afecta a la Generación Z en el país asiático, donde más del 50 % de los graduados universitarios carece de empleo y donde la indignación social creció tras la reciente cancelación del examen nacional NEET-UG por filtración de pruebas.

El manifiesto oficial del CJP incluye cinco exigencias drásticas contra el sistema: prohibir dar escaños parlamentarios a jueces retirados, arrestar bajo leyes antiterroristas a las autoridades si se eliminan votos, asegurar un 50 % de representación femenina en el Gabinete y cancelar las licencias de los medios propiedad de los magnates Ambani y Adani, entre otras.

Ante las críticas de los sectores oficialistas, que acusan al grupo de inflar sus números mediante cuentas automatizadas, Dipke mostró en su perfil de X una presunta captura de la audiencia de la plataforma. "El 94% de los seguidores provienen de la India. Mantengan sus ojos en Instagram, estamos a punto de tomar el control", dijo en X.

Detrás de este fenómeno se encuentra un joven indio que actualmente reside en Estados Unidos y que ya que trabajó entre 2020 y 2023 en el equipo de comunicación del Aam Aadmi Party (AAP), una formación de la oposición centro-izquierda con mucha fuerza política en la capital.

Según ha declarado el propio Dipke, ante la inesperada repercusión de su proyecto, evalúa regresar a la India desde Estados Unidos, donde cursaba un posgrado, para canalizar el descontento y transformar la parodia en una plataforma política real.

Aunque el movimiento recuerda al de la Generación Z que sacudió los gobiernos de países vecinos como Nepal o Bangladés, el joven fundador se ha desmarcado de esa violencia y ha asegurado que la juventud india es "más madura y consciente" y expresará su descontento por canales democráticos.