El papa señala que ninguna nación puede considerarse justa si mide su éxito por el poder

Ante los nuevos embajadores de Bangladesh, Chad, Mauricio, Namibia, Ruanda, Sierra Leona, Sri Lanka y Yemen, el pontífice estadounidense recordó su discurso de enero a los diplomáticos donde afirmó que en un momento en el que "la paz se busca mediante las armas como condición para imponer el propio dominio", urge retomar "una diplomacia que promueva el diálogo y busque el consenso en todos los niveles: bilateral, regional y multilateral"

Agregó que "un diálogo cortés y claro, por esencial que sea, debe ir acompañado de una profunda transformación: la voluntad de dejar de lado los intereses particulares en aras del bien común".

Y al respecto afirmó que "ninguna nación, ninguna sociedad ni ningún orden internacional puede considerarse justo y humano si mide su éxito únicamente por el poder o la prosperidad, descuidando a quienes viven al margen de la sociedad".

" Es precisamente este espíritu de solidaridad abnegada el que debe animar el servicio de los diplomáticos y fortalecer las organizaciones internacionales, para crear espacios de encuentro y mediación", agregó.

Destacó que las organizaciones internacionales "siguen siendo instrumentos indispensables para la resolución de conflictos y el fomento de la cooperación".

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Y que justo en este momento "en que las tensiones geopolíticas siguen fragmentando nuestro mundo", es necesario "que sean más representativas, eficaces y orientadas hacia la unidad de la familia humana".

Por ello pidió a los diplomáticos "esfuerzos conjuntos que contribuyan a revitalizar el compromiso con la cooperación bilateral y multilateral y ayuden a visibilizar a quienes a menudo son olvidados en los márgenes de nuestras sociedades".

E instó a que su misión "fortalezca el diálogo, profundice el entendimiento mutuo y contribuya a la paz tan necesaria en nuestro mundo".