El presidente checo aboga por un mayor protagonismo militar europeo dentro de la OTAN

El presidente checo hizo estas declaraciones en el inicio del foro de seguridad Globsec de Praga, después de que EE.UU. cancelara, la semana pasada, el despliegue de una brigada blindada que se dirigía a Polonia, dentro de un plan de la Casa Blanca para reducir presencia militar en Europa.

Pavel, un exgeneral de la OTAN, que también comandó las fuerzas armadas checas, reconoció al inicio del foro que, "si bien la relación transatlántica permanece indispensable, está cambiando de naturaleza" y esto "marca una reequilibrio fundamental dentro de la alianza".

Pavel concretó como una tarea principal "construir dentro de la OTAN un pilar militar europeo más fuerte política, militar, industrial y operativamente", aunque aclaró que se trata de "un pilar integrado, no alternativo" a otras estructuras existentes del bloque militar.

No es una cuestión, añadió el máximo mandatario checo, de "acatar lo que nos dice Washington", sino de que "Europa debe asumir más responsabilidad por su propia defensa, porque es en nuestro propio y vital interés".

Pavel también señaló que para una Europa más independiente en materia de defensa el papel de Ucrania, que se defiende de una invasión rusa desde 2022, es fundamental.

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El gobierno de coalición de la República Checa, formado por populistas y eurocríticos, y que asumió las riendas en diciembre, ha sido remiso a aumentar el gasto militar según los parámetros acordados por la Alianza Atlántica el año pasado en su cumbre de La Haya.

El presidente Pavel ha sido uno de los principales abogados de ese aumento, que este año se quedará en un 2% del PIB.