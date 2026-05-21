Enviado especial de Trump para Groenlandia abandona la isla tras visita de tres días

Landry no asistirá a la inauguración este jueves del nuevo consulado estadounidense en Nuuk, pues abandonó la capital la víspera a las 20.00 GMT, recogieron medios groenlandeses.

El también gobernador del estado sureño de Luisiana, nombrado hace medio año enviado especial por el presidente Donald Trump, llegó a Nuuk el domingo para visitar por primera vez la isla ártica.

La Confederación de Empresarios de Groenlandia había confirmado hace semanas que Landry figuraba entre los cerca de quinientos asistentes a Future Greenland, una conferencia empresarial sobre la isla, pero que no había recibido ninguna invitación oficial: simplemente se había anotado como oyente.

Landry asistió brevemente el martes a la sesión inaugural y aprovechó el resto de su estancia para reunirse con políticos y empresarios groenlandeses.

"Se han repetido las distintas cosas que se dijeron desde el principio: que buscamos una buena cooperación que parta del respeto mutuo y que debemos respetar la tarea del grupo de trabajo entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia", dijo el martes el presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, tras reunirse con él.

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En declaraciones a medios daneses y groenlandeses, Landry rechazó que Trump quiera anexionarse la isla y reiteró que su deseo es garantizar su seguridad y la de Estados Unidos.

"La gente merece la posibilidad de tener una relación fuerte con Estados Unidos. No creo que ningún otro país pueda elevar a la gente de un estado de subordinación a otro de independencia", dijo en una entrevista a la televisión pública groenlandesa KNR.

Landry defendió un diálogo abierto y criticó a Europa por "cerrar la puerta".

"Creo que puede ser una gran oportunidad para la coexistencia entre Europa, Groenlandia y Estados Unidos, con éste al frente. Y no es un territorio extraño, porque EE.UU. estuvo al frente de la reconstrucción de Europa tras la II Guerra Mundial. Europa no construyó sola la Europa que vemos hoy", dijo Landry.

Aparte de por el embajador estadounidense en Dinamarca, Ken Howery, Landry viajó acompañado por un médico, que admitió a medios daneses que quería conocer la situación sanitaria de la isla, aunque no se ha reunido con las autoridades locales.

Trump había publicado en redes sociales en febrero pasado que iba a enviar un barco hospital a la isla "para atender a las muchas personas que están enfermas y no están recibiendo tratamiento allí", un anuncio que provocó la crítica de las autoridades danesas y groenlandesas.

La reiterada insistencia en el último año de Trump de que su país necesita anexionarse Groenlandia por motivos de seguridad nacional situó al reino danés bajo una presión inusitada.

La tensión se rebajó a raíz del anuncio, a finales de febrero, de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia.

Ese grupo ha mantenido varias reuniones, cuyo contenido no ha trascendido, aunque medios anglosajones han apuntado que Estados Unidos podría abrir más bases militares en la isla, en virtud de un acuerdo de defensa firmado hace varias décadas con Dinamarca.