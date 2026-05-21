España busca evitar que documento firmado por Cervantes que será subastado salga del país

Dicho documento corresponde al folio 390 arrancado -hacia mediados del siglo XIX, probablemente- de un protocolo notarial otorgado en Sevilla ante el escribano público Luis de Porras, firmado por Cervantes en el ejercicio de sus funciones como comisario de abastos de la Corona, según informó la Junta de Andalucía este jueves.

El documento pertenece a los fondos del antiguo Archivo de Protocolos Notariales, que pasaron a ser custodiados a partir de 1990 por el Histórico Provincial de Sevilla.

De gran valor histórico y documental para los expertos, aun no se trate de una carta manuscrita del autor de ‘El Quijote’, este documento fue objeto de un procedimiento judicial en 1998 tras aparecer en una subasta en Barcelona y reclamar la Junta de Andalucía su titularidad pública por ser la administración gestora del Archivo Histórico Provincial.

La reclamación fue desestimada por la posesión privada "prolongada, pacífica y notoria y la consolidación civil de dicha situación posesoria", detalló el Gobierno andaluz.

Tras esta sentencia se agotó la vía judicial para reclamar la restitución al Archivo Histórico Provincial de Sevilla del citado protocolo notarial firmado por Cervantes en 1593.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la imposibilidad de recuperar el bien en los tribunales, la Consejería andaluza de Cultura y Deporte ha pedido que se prohíba la salida del citado documento de España, atendiendo a "su interés histórico y documental y la singular relevancia patrimonial derivada de los antecedentes archivísticos y judiciales concurrentes".

La casa Durán Arte y Subastas de Madrid sacará a subasta el 27 de mayo esta carta de 31,4 x 20 centímetros, hecha con papel de hilo con filigrana escrito por ambas caras y con una "pequeñísima corrosión del papel por la tinta, que no afecta a la lectura".