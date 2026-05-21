Estatal eléctrica afirma que Costa Rica no tiene previsto comprar energía a Panamá

"Costa Rica no tiene contratos firmes de compra de energía con Panamá, por lo que actualmente no está importando electricidad de ese país y proyecta no hacerlo durante lo que resta de 2026", informó el ICE en un comunicado.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves la suspensión de la venta de electricidad a la vecina Costa Rica, tras manifestarse "sorprendido" por el tono de los reclamos públicos de la nueva presidenta costarricense, Laura Fernández, sobre una controversia comercial bilateral que se dirime en la Organización de Mundial de Comercio (OMC).

El Ejecutivo costarricense aún no se ha pronunciado acerca de las declaraciones del presidente panameño.

El ICE aseguró que "el sistema eléctrico nacional cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda eléctrica" de Costa Rica, expresó su respaldo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional de Centroamérica y defendió que las transacciones energéticas "están regidas por normativa técnica y relaciones de mercado".

Costa Rica es el mayor exportador de energía en Centroamérica, con una participación del 49,8 % del total negociado en el MER, seguido de Guatemala (29,9 %) y Panamá (11 %), según el informe operativo del MER.

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien comenzó su gestión el pasado 8 de mayo en una ceremonia de investidura en la que estuvo presente Mulino, anunció el pasado 15 de mayo que impulsará "acciones internacionales" frente al "bloqueo comercial" que desde 2019 aplica Panamá a una serie de productos costarricenses.

Fernández argumentó, en declaraciones durante una gira agrícola, que su objetivo es defender a los productores costarricenses y que instruyó al canciller, Manuel Tovar, "para que instale los mecanismos de diplomacia internacional y de acciones internacionales", sin más precisiones.

La mandataria costarricense también anunció que no asistirá a Panamá en junio, cuando ese país acogerá la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico, un evento al que se han invitado a jefes de Estado, y el 56 período ordinario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reúne a cancilleres.

La decisión de suspender la venta de energía, por un plazo no precisado por Mulino, se sustenta en el principio de "reciprocidad" diplomática, explicó el presidente, que resaltó que Costa Rica es un país vecino con el que Panamá "siempre" ha tenido "muy buena relación".

"Siempre he creído que la política exterior de los países se hace con discreción, moderación y respeto", expresó este jueves Mulino, y recalcó que en el diferendo comercial su Gobierno actúa en defensa de los productores locales.

Costa Rica y Panamá mantienen una disputa por las restricciones que impuso este último país en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña por razones de "insuficiencia de pruebas científicas" sanitarias.

En 2024, un grupo arbitral de la OMC le dio la razón a Costa Rica en el litigio con Panamá, por lo que este último presentó una apelación en enero de 2025 que sigue sin resolverse.