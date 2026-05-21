Estonia protesta formalmente ante Rusia por "campaña de desinformación" sobre drones

En la nota, Estonia exigió que las autoridades rusas "dejen inmediatamente de difundir falsedades, amenazas públicas y provocaciones".

"Hemos subrayado en repetidas ocasiones que Estonia no ha permitido que su territorio o espacio aéreo sean empleados para ataques contra objetivos en Rusia", declaró el ministro de Exteriores, Margus Tsahkna.

El Ministerio resaltó que las recientes alertas por la detección de posibles drones en el espacio aéreo de los países bálticos son "una consecuencia directa de la guerra de agresión ilegal de Rusia contra Ucrania y que Ucrania tiene todo el derecho de defenderse y golpear objetivos militares rusos".

Los presidentes de las tres repúblicas bálticas conversaron este jueves por teléfono para abordar la crisis de los drones y condenaron después de nuevo las alegaciones rusas, que volvieron a rechazar, de que los drones detectados han partido de su espacio aéreo.

Además, Edgars Rinkevics, el presidente de Letonia -el país contra el que Rusia dijo que podría lanzar ataques-, abordó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una videoconferencia, "pasos urgentes para proteger el espacio aéreo de los Estados bálticos y para una mayor implicación de los aliados en la protección del flanco este", según un comunicado.

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Este jueves se volvieron a declarar alertas en parte de Letonia y Lituania, donde los ciudadanos de ciertas regiones llevan varios días seguidos recibiendo mensajes de advertencia conminándoles a permanecer a cubierto y a cerrar puertas y ventanas o a dirigirse a refugios antiaéreos durante la duración del estado de alarma.

"Según datos preliminares, dos drones pueden haber violado el espacio aéreo lituano. Los cazas de la OTAN han despegado y están listos para destruirlos", informó en X el presidente lituano, Gitanas Nauseda, sobre el incidente del día de hoy, antes de que cesara la alerta.

En el caso de la vecina Letonia, el Ejército comunicó que fue detectado al menos un dron que había penetrado el espacio aéreo procedente de Bielorrusia y que no hay por el momento indicios sobre su paradero.

Ucrania envía casi a diario drones para atacar objetivos en la retaguardia rusa, también en las regiones de Leningrado y Pskov, limítrofes con la Unión Europea, algunos de los cuales son desviados por Rusia con interferencias a sus sistemas de navegación u otros sistemas de guerra electrónica.