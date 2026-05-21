Hong Kong decreta alerta roja para Congo y blinda sus fronteras ante el brote de ébola

La medida preventiva responde a la reciente declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante este escenario epidemiológico, la región semiautónoma ha activado su nivel de respuesta institucional y reforzado de forma drástica los controles sanitarios fronterizos.

Aunque el territorio carece de conexiones aéreas directas con las zonas afectadas, que también abarcan a Uganda, las autoridades vigilan estrechamente a los viajeros en tránsito, especialmente aquellos procedentes de Adís Abeba (Etiopía).

Los equipos de sanidad exterior están realizando controles de temperatura y cribados clínicos a pie de pista para evitar la importación del microorganismo.

La principal preocupación radica en la variante responsable del brote: el virus Bundibugyo. Actualmente, la comunidad científica no dispone de vacunas profilácticas ni terapias antivirales aprobadas contra este subtipo específico.

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Al considerar que esta fiebre hemorrágica presenta una tasa de letalidad promedio del 50% y un periodo de incubación de hasta 21 días, el Departamento de Salud ha instado a todos los facultativos a extremar la sospecha diagnóstica ante cuadros clínicos que incluyen mialgia, fiebre, erupciones o hemorragias subcutáneas.

A pesar de que la excolonia británica nunca ha documentado infecciones locales y el riesgo epidémico inmediato se evalúa como bajo, la red hospitalaria pública ha implementado una rigurosa estrategia de contención.

Todo caso sospechoso será derivado de inmediato al Centro de Enfermedades Infecciosas del Hospital Princess Margaret.

Estas instalaciones de alta bioseguridad cuentan con pabellones de presión negativa y reactivos genéticos suficientes para garantizar un diagnóstico temprano.

Paralelamente, los servicios de emergencia han desplegado ambulancias con sistemas de ventilación especializada para traslados críticos.

Con las instalaciones de cuarentena preparadas y una activa campaña de concienciación en las comunidades de riesgo, el sistema de salud hongkonés busca garantizar la máxima protección sanitaria frente a "esta grave amenaza viral", de acuerdo con el comunicado oficial.