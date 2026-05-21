HRW pide liberar a periodistas que revelaron presunta relación del presidente de Maldivas

"El encarcelamiento injustificado de dos periodistas y el allanamiento de medios de comunicación independientes por parte del Gobierno de Maldivas transmiten un mensaje alarmante sobre la libertad de prensa en el país. El gobierno debe revertir urgentemente este peligroso retroceso en materia de libertad de prensa", declaró en un comunicado la directora para Asia de Human Rights Watch, Elaine Pearson.

La crisis se remonta al 28 de marzo, cuando el medio local Adhadhu publicó el documental "Aisha", basado en una entrevista anónima con una mujer que afirma haber mantenido una relación extramarital con Muizzu y acusa al mandatario de presiones y abuso de poder tras el fin de esa supuesta relación.

El presidente ha negado las acusaciones y ha acusado al medio de difundir mentiras en su contra.

Dos periodistas de Adhadhu fueron arrestados y condenados el 12 de mayo después de que el Tribunal Penal de Maldivas prohibiera discutir públicamente las acusaciones contenidas en el documental.

Mohamed Shahzan recibió 15 días de cárcel por preguntar al presidente Muizzu sobre el caso en una rueda de prensa, y Leevan Ali Nasir fue sentenciado a 10 días por informar sobre la propia orden de censura. También recibieron una multa de alrededor de 1.700 dólares.

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"La renovada represión contra la prensa en las Maldivas demuestra que los avances en materia de libertad de prensa son muy frágiles. El presidente Muizzu debe enviar un mensaje público contundente a la policía: la libertad de expresión debe protegerse y los ataques contra los medios de comunicación, vengan de donde vengan, no serán tolerados", afirmó Pearson.

Según la Federación Internacional de Periodistas, se trata del primer encarcelamiento de periodistas en Maldivas desde el inicio de la democracia en 2008.

Los encarcelamientos han generado protestas en Malé, una campaña masiva en redes sociales y la condena de organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras.

Las autoridades maldivas también presentaron cargos contra el editor de Adhadhu, Hassan Mohamed, colaborador de EFE en Maldivas, y el director ejecutivo, Hussain Fiyaz Moosa.

Se les acusa de cometer "qazf", la falsa acusación de adulterio o de relaciones sexuales ilícitas bajo la ley islámica, un crimen que puede acarrear hasta un año y siete meses de prisión y 80 latigazos.

Desde que Muizzu asumió la presidencia en 2023, su Gobierno ha endurecido el control sobre los medios de comunicación, utilizado la Ley de Libertad de Reunión para bloquear protestas y buscado restablecer la aplicación de la pena de muerte.