Kazajistán da luz verde a indemnización de 1.400 millones de dólares de Gazprom a Ucrania

Esta decisión favorable a Kiev fue anunciada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales, y es la primera medida de este tipo que toma la justicia nacional de un país.

"Ha habido ahora una sentencia positiva en el sistema de justicia de Kazajistán, una decisión por 1.400 millones de dólares", escribió Zelenski tras ser informado por el director ejecutivo de Naftogaz, Serguí Koretski, que también ha confirmado la decisión.

Naftogaz denunció a Gazprom por haber dejado de pagar servicios por el tránsito de gas por Ucrania como estaba estipulado en el contrato firmado por ambas empresas públicas en 2019, después de que un punto de entrada del gas a Ucrania dejara de funcionar en mayo de 2022 "debido a las acciones de las fuerzas de ocupación rusas".

La empresa ucraniana siguió garantizando el paso del gas por su territorio por un punto de entrada alternativo, pero Gazprom rechazó honrar a partir de entonces sus obligaciones financieras, según se lee en un comunicado de Naftogaz.

Zelenski explicó en su mensaje que Ucrania trabaja para que se hagan efectivas indemnizaciones similares en otras jurisdicciones, y mencionó específicamente los procesos en marcha por las pérdidas económicas ocasionadas a las empresas ucranianas por la anexión rusa de la península de Crimea en 2014.