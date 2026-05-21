Kiev dice haber infligido un centenar de bajas a Rusia en ataque a base del FSB en Jersón

Kiev, 21 may (EFE).- Un ataque del Centro de Operaciones Especiales 'A' del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) contra una base del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) en la parte ocupada de la región ucraniana de Jersón ha causado alrededor de un centenar de bajas entre el personal ruso, según dijo en sus rede sociales el presidente Volodímir Zelenski.