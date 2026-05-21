La Bolsa española baja un 0,42 % por el estancamiento en Oriente Medio y subida del crudo

El principal índice del mercado bursátil español, el IBEX 35, perdió 76,5 puntos y terminó la sesión en 17.975,2 puntos. En lo que va de año, el selectivo anota unas ganancias acumuladas al 3,86 %.
El parqué español abrió la sesión con ganancias, pero después se pasó al terreno negativo y no consiguió salvar las pérdidas en una sesión de elevada volatilidad para la renta variable europea, que se movió al ritmo de las noticias contradictorias en el marco del conflicto en Oriente Medio, con Wall Street abriendo en negativo.
La constructora ACS fue el valor más castigado de la jornada entre las empresas cotizadas en el IBEX 35, con una caída del 1,66 %.
La plataforma tecnológica orientada a negocios de viaje Amadeus también anotó pérdidas, del 1,63 %, mientras que Banco Santander retrocedió un 1,56 %.
Entre las firmas que registraron ganancias, la energética Naturgy lideró los avances con una revalorización del 4,85 %, después de recibir mejoras de recomendación por parte de las firmas financieras Morgan Stanley y BNP.
La empresa de infraestructuras energéticas Enagás sumó, por su parte, un 1,65 %; la también energética Repsol avanzó un 1,42 % y la compañía de servicios logísticos Logista ganó un 1,03 %.