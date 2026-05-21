La Cruz Roja Española reclama un compromiso internacional para frenar el brote de ébola

"Necesitamos el compromiso de la comunidad internacional, de gobiernos, estados y evidentemente también de entes privados para responder cuanto antes, evitar la propagación de este brote y mitigar todos los impactos colaterales que puede llevar sobre la economía tan frágil de la región", indicó este jueves en una entrevista con EFE el responsable para África de ese organismo en España, Pablo Estévez.

El actual brote en el este de la República Democrática del Congo (RDC) fue anunciado a mediados de mayo. Las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúan en 139 el número de muertes y en 600 los casos sospechosos en ese país y Uganda, ante lo que se ha declarado una emergencia internacional de salud pública.

Estévez ve prioritario el despliegue de equipos especializados en salud pública, preparación y respuesta a epidemias, vigilancia epidemiológica y coordinación, y poner el foco igualmente en la gestión y el tratamiento de los cadáveres.

"Los casos van a aumentar significativamente según vayamos reforzando la presencia en terreno y tengamos mayor capacidad de diagnóstico", avisa.

Ahora se está en plena fase de respuesta, pero en cuanto finalice, Estévez insta a "seguir trabajando intensamente en la prevención a través de la salud pública comunitaria y del refuerzo del sistema de salud".

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El actual brote tiene la particularidad de que está causado por la cepa Bundibugyo, para la que no existen vacunas ni cura específica. Tiene su epicentro en la provincia de Ituri, sumida en un largo conflicto que golpea a la población civil.

"Es una zona especialmente compleja. La presencia de grupos armados hace que haya altos niveles de desplazamiento interno de población. Es una zona también con mucha minería y eso hace que los trabajadores se desplacen a uno y otro lado de la frontera. Eso, con unos sistemas de salud muy precarios, unido a la dificultad logística y de acceso humanitario", recalca el experto.

Se calcula que entre 12 y 18 millones de personas se van a ver afectadas de forma directa o indirecta.

No solo por la pérdida de vidas humanas, sino por la saturación de los centros de salud, una mayor mortalidad y morbilidad ligadas a otras enfermedades, ante el miedo a su vez a acudir a esas instalaciones sanitarias, y también por la reducción del comercio local y transfronterizo que suelen provocar estos brotes.

"Esa es una afectación que se manifiesta a medio plazo, pero que tiene un impacto gravísimo sobre las personas y, por lo tanto, es fundamental el compromiso internacional", añade Estévez, que recuerda que la prioridad actual "realmente es cortar la cadena de transmisión a nivel comunitario y proteger a los equipos sanitarios que están en primera línea".