La investigación por la tragedia de Crans Montana se amplía a un incendio anterior

El canal público informó este jueves de que los fiscales "se han interesado" por aquel incidente, pese a que la investigación en aquel entonces fue archivada, a raíz de que informes policiales elaborados tras la tragedia de Año Nuevo hayan planteado la posibilidad de que en 2024 se produjera un fraude al seguro.

El restaurante 'Vieux Chalet' de Lens (Suiza), a unos seis kilómetros de Crans-Montana, se incendió el 29 de febrero de 2024 cuando se encontraba en obras, y Jacques Moretti, que había adquirido el local junto a su esposa Jessica seis meses antes, se encontraba en su interior en el día del siniestro.

Fue interrogado al día siguiente, y dos meses después la fiscal encargada del caso determinó que el fuego probablemente se había iniciado por un defecto técnico de la instalación eléctrica y no había indicios de infracción penal, por lo que se archivó la causa.

El reciente informe policial tras el segundo y más trágico incendio, ocurrido en las últimas celebraciones de Año Nuevo en el bar 'Le Constellation', no aporta pruebas concretas de que el primer incidente fuera intencionado, pero expresa sospechas por parte de las autoridades de lucha contra el blanqueo de capitales.

El informe recuerda además una condena pasada de Jacques Moretti por proexenetismo, y menciona otras posibles irregularidades financieras.

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Contactado por RTS, el abogado de Jacques Moretti ha criticado la decisión de retomar el caso de 2024, recordando que en aquel entonces no se constató ninguna infracción penal.

De acuerdo con el canal de televisión pública, la aseguradora pagó a Moretti alrededor de 380.000 francos suizos (415.000 euros) tras el incendio de hace dos años.