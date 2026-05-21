La nueva alza del petróleo de más del 2 % lleva a caídas generalizadas en bolsas europeas

A las 13:00 horas, el barril de brent sube el 2,25 %, y se sitúa en 107,39 dólares, mientras que el texas avanza el 2,82 %, hasta los 101,03 dólares.

El mercado europeo registra una sesión altamente volátil, ya que tras comenzar con leves caídas, al mediodía registraban leves avances para una hora después comenzar a caer ante una nueva subida de los precios de la energía.

Las caídas en Europa, que son del 0,63 % en el caso de Milán y Fráncfort, del 0,56 % para París y del 0,50 % para Madrid y Londres, mientras que el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también cae el 0,63 %, se producen además después de que la Comisión Europea haya rebajado sus perspectivas de crecimiento e inflación de la UE y la eurozona para este año y 2027.

Los futuros de Wall Street, cuyos índices cerraron ayer al alza, avanzan caídas también a esta hora, que son del 0,39 % para el Nasdaq, del 0,27 % para el S&P 500 y del 0,20 % para el Dow Jones de Industriales.

También en Asia, los mercados cerraron con caídas, salvo el Nikkei de Tokio que subió un 3,14 % impulsado por las tecnológicas; y Shanghái, que cayó un 2,04 %; Shenzhen, el 2,07 %, y el Hang Seng de Hong Kong, el 1,03 %.