La "resolución de Vanuatu": claves de una histórica victoria para el clima

Para estos territorios su modo de vida e incluso supervivencia se ven amenazados por el avance del cambio climático, y la aprobación el miércoles de la iniciativa -respaldada por una coalición que incluye a naciones como Costa Rica, Nueva Zelanda, Fiyi y Portugal- es un hito y una señal de esperanza.

La resolución fue adoptada con 141 votos a favor, incluido el de Australia, 8 en contra (entre ellos Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí) y 28 abstenciones.

El texto refrenda la opinión consultiva emitida en julio de 2025 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El máximo tribunal de la ONU determinó entonces que los países tienen el deber ineludible, bajo el derecho internacional, de actuar "de forma urgente y equitativa" para proteger el sistema climático.

Asimismo, el dictamen de la CIJ estableció que los Gobiernos pueden incurrir en responsabilidad legal si el incumplimiento de sus compromisos provoca daños significativos al medioambiente o a otros territorios, especialmente a las naciones en desarrollo.

El texto aprobado insta a los países miembros a alinear sus políticas para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, en consonancia con el Acuerdo de París.

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Para ello, exige recortes "profundos, rápidos y sostenidos" de emisiones de gases de efecto invernadero y una transición acelerada hacia energías limpias.

Además, consagra la protección de los derechos humanos vinculados al clima, incluido el derecho a un medioambiente sano, y exige aumentar la financiación para la adaptación y resiliencia de los países más vulnerables.

Las naciones en el centro de este drama, como Vanuatu, Tuvalu, Kiribati, Islas Marshall y otros atolones del Pacífico, ya experimentan los síntomas del cambio climático, que incluyen episodios de inundación costera más frecuentes, intrusión salina que arruina acuíferos y suelos agrícolas, erosión acelerada y eventos extremos que destruyen infraestructura y viviendas.

Sin embargo, Vanuatu y el resto de países enfrentaron resistencia en Nueva York por parte de los grandes productores de combustibles fósiles, lo que obligó a dejar fuera propuestas más estrictas sobre mecanismos internacionales de reparación económica.

La resolución llega a escasos meses de la cumbre del clima COP31, prevista del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya (Turquía). Esta cita internacional contará además con una reunión ministerial previa (Pre-COP) en las islas del Pacífico, donde las naciones más vulnerables buscarán marcar la agenda de las negociaciones.

Los pequeños Estados insulares del Pacífico esperan aprovechar esa cita para volver a situar la emergencia climática y la subida del nivel del mar en el centro de las negociaciones internacionales, así como para reclamar más financiación para adaptación y pérdidas y daños.