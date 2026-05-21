La Unión Europea busca que México se ubique entre las 10 mayores economías del mundo

Durante la inauguración de la Cumbre Empresarial México-Unión Europea, autoridades mexicanas y de la UE presentaron la firma del acuerdo modernizado entre ambas partes como una plataforma frente a la turbulencia comercial global.

Previo a la firma del acuerdo global modernizado, Šefčovič dijo que en Europa existe una voluntad clara de profundizar la relación con México, pese a las dificultades de una negociación entre los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo.

“Queremos asegurarnos de que nuestra relación sea más fuerte” y participar en la ejecución exitosa del Plan México, para potenciar inversiones, “que definitivamente los convertirá en una de las diez principales economías del planeta”, afirmó el comisario.

El funcionario europeo aseguró que las mayores empresas e inversionistas europeos ven a México como “una tierra de oportunidad”, “un país donde se puede invertir” y con “un potencial absolutamente enorme”.

“Estamos muy orgullosos de ser su destino de exportación número dos y aún más orgullosos de ser el inversionista número dos en su economía”, sostuvo, al tiempo que dijo: “esto es solo el comienzo”.

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Šefčovič indicó que el intercambio entre México y la UE alcanza 120.000 millones de euros en bienes y servicios y destacó que 43.000 empresas europeas exportan a México, de las cuales 11.000 operan en el país y contribuyen, según dijo, a la creación de 5 millones de empleos.

El comisario señaló que ambas partes enfrentan “turbulencias globales” y buscan crecer, diversificarse y protegerse frente a futuras disrupciones, por lo que el acuerdo abre oportunidades en tecnología, minerales críticos, servicios, inteligencia artificial, centros de datos y digitalización aduanera.

“Si hay un problema, levantaremos el teléfono, hablaremos y haremos todo lo posible para resolverlo”, afirmó.

En tanto, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la firma del acuerdo es “un gran mensaje de optimismo” y una “conclusión política de optimismo” sobre el futuro de la relación entre México, la UE y Norteamérica, aunque reconoció que “se han sorteado todo tipo de dificultades”.

Ebrard sostuvo que el pacto facilitará la inversión, el flujo comercial y la presencia empresarial en ambos mercados, pero subrayó que “no es solo comercial”, pues coincide con una transformación profunda.

“Todo va a cambiar”, dijo el secretario, quien consideró que el acuerdo permitirá a la próxima generación contar con “un espacio con reglas compartidas” y oportunidades de bienestar.

Por su parte, el embajador de la UE en México, Francisco André, afirmó que el acuerdo es un posicionamiento frente a la fragmentación global.

“En lugar de confrontación, proponemos cooperación; en lugar de esferas de influencia, espacios de prosperidad compartida”, mencionó.

André señaló que México es para Europa “un actor relevante”, una economía dinámica y un aliado regional que aporta estabilidad, permite diversificar relaciones y abre oportunidades en uno de los mercados más grandes del mundo.

Mientras que el presidente del Comce, Sergio Contreras, dijo que la relación ha resistido más de dos décadas y representa “mucho más que una actualización comercial”, al citar un comercio bilateral de 94.500 millones de dólares, un aumento de 300 % desde el acuerdo de 2000 y una participación europea del 24 % en la inversión extranjera en México.

“El futuro no se espera, sino que se construye”, afirmó Contreras. “En tiempos de regionalización, elegimos tender puentes”, concluyó.