Los brotes de peste porcina en cerdos se dispararon un 76 % en la UE durante 2025

La entidad recuerda en un documento que esta enfermedad, no transmisible a humanos, reapareció en España tras 31 años sin detectarse, lo que elevó a 14 el número de Estados miembros afectados.

Por otro lado, la UE llevó a cabo un seguimiento intenso de esta infección animal, con un récord de análisis: más de 518.000 muestras de cerdos domésticos y 618.000 de jabalíes.

No obstante, la vigilancia pasiva detectó el 84 % de los brotes en cerdos y el 73 % de los detectados en jabalíes.

A pesar del incremento en cerdos, la cantidad se mantuvo por debajo de los niveles registrados cada año entre 2018 y 2023, con la excepción de 2022.

El aumento se debió "en gran medida" a Rumanía, que concentró el 81 % de todos los brotes de la UE durante 2025. Además, se registraron nuevos aumentos en Croacia, Estonia y Letonia.

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La mayoría de los brotes (91 %) se produjeron en explotaciones con menos de 100 cerdos; se observó un claro pico estival, aunque en algunos Estados miembros fue menos pronunciado pero más prolongado que en años anteriores, según la EFSA.

Los brotes en animales silvestres, alcanzaron su nivel más alto en la UE desde 2021 y Polonia concentró casi uno de cada tres brotes (31 %).

La EFSA recalca que, en el caso de los brotes de España, el análisis genético no encontró una coincidencia cercana con ninguna cepa conocida de peste porcina que circule actualmente en Europa, y no se identificó ninguna fuente de introducción.

En varios países, como Eslovaquia, Hungría, Italia, Polonia y Rumanía, se observó un claro pico invernal de los brotes en jabalíes, mientras que en otros no se detectó un patrón estacional claro.

Durante 2025, se llevaron a cabo con éxito campañas regionales para controlar la enfermedad en las poblaciones de jabalíes de la República Checa y el sur de Italia, según la autoridad alimentaria europea.