Mueren dos personas en ataque ucraniano contra una refinería en la región rusa de Samara

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan Sizran (a unos 100 kilómetros al oeste de la capital regional) con drones. Lamento informar que dos personas han muerto a causa de las acciones inhumanas del enemigo", informó el gobernador de Samara, Viachslav Fedórishev en sus redes sociales.

Las autoridades locales cancelaron todos los eventos públicos programados hasta la próxima semana.

Según canales de Telegram el ataque, que también causó heridos, se produjo contra una refinería filial de la petrolera estatal Rosneft.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso comunicó haber derribado 121 drones la pasada noche.

Los sistemas de misiles antiaéreos interceptaron los ataques sobre las regiones rusas de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kursk, Rostov, Samara, Sarátov, Kalmukia y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

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También fueron destruidos aparatos aéreos no tripulados sobrevolando el mar Caspio.

La pasada jornada, Defensa aseguró derribar 334 drones ucranianos.