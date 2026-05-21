Muertes por opioides en Nueva York cayeron un 52 % entre 2022 y 2025, según gobernadora

De acuerdo con esos datos, el número de muertes por drogas en general disminuyó por tercer año consecutivo y se redujo en un 44,9 %, "lo que representa 5.000 vidas salvadas".

"Me complace enormemente que, en los últimos tres años, hayamos observado una disminución en el número total de muertes por sobredosis. Sin embargo, el trabajo arduo continúa", indicó Hochul en el comunicado.

Destacó que la disminución es resultado del trabajo constante que se está haciendo para ampliar y mejorar los servicios y el acceso a los programas en todo el estado.

"Seguiremos enfocándonos en eliminar las desigualdades en salud y en responder a las nuevas sustancias que están surgiendo en el mercado ilícito de drogas. Cada sobredosis es una tragedia, y abordar estos desafíos de salud pública requiere una respuesta constante y dinámica", afirmó.

El nuevo presupuesto del estado para el 2027 incluye iniciativas para seguir apoyando al personal que trabaja en el ámbito de las adicciones, así como campañas de prevención liderada por jóvenes, la creación de residencias adicionales para la recuperación de adultos jóvenes y la ampliación de los servicios de apoyo a los jóvenes en los centros de recuperación.

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Desde el año 2000, más de 70.000 neoyorquinos han muerto por sobredosis -6.330 sólo en 2023-, y la gran mayoría de estas muertes estuvieron relacionadas con opioides, de acuerdo con datos de la oficina del contralor del estado.

El aumento de las muertes por sobredosis de opioides en Nueva York entre 2019 y 2021 fue de aproximadamente un 68 %.

En 2019 se alcanzó un primer acuerdo en las demandas contra fabricantes con dos condados de Ohio por la crisis de opioides que afectaba a EE.UU., que comenzó en la década de los 90. Entre 1999 y 2023, aproximadamente 806.000 personas murieron por sobredosis de opioides, tanto los recetados como ilegales, según los CDC.

Nueva York firmó su primer acuerdo en 2021, aunque el tema de los opioides sigue siendo una emergencia nacional.

"La disminución en el número de muertes por sobredosis que reflejan los datos es una buena señal y demuestra que el trabajo que se está realizando está dando resultados, pero es necesario hacer más para llegar a todas las comunidades y garantizar que podamos lograr una generación libre de sobredosis", indicó por su parte el comisionado de Salud del estado, James McDonald.