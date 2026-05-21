Mulino recibirá en Panamá a Machado para hablar del futuro democrático de Venezuela

"Hace como tres semanas ella me pidió una cita. La vamos a tener el lunes en algún momento en la mañana, no hay nada en agenda. Simplemente (...) quiero que me dé una visión de lo que ella siente del futuro democrático de Venezuela. Pero hasta ahí", afirmó el gobernante panameño en su conferencia de prensa semanal.

Está previsto que Machado llegue este viernes a Panamá para cumplir una agenda que incluye el sábado un encuentro con la comunidad venezolana en la capital y la reunión con el presidente Mulino el próximo lunes.

"Entiendo que ella se va a reunir con la comunidad venezolana en Panamá, lo cual es lógico, pero más nada", agregó Mulino.

La situación venezolana "es un problema que nos sigue preocupando" y Panamá, "en conjunto con la región", hará todos los esfuerzos que se tengan que hacer para lograr que Venezuela encuentre un rumbo democrático y legítimo lo antes posible", sostuvo el presidente panameño.