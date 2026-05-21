ONG piden investigar denuncia de familiar sobre abuso sexual a presa política en Venezuela

En un mensaje en X, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) instó este jueves al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a "levantar una investigación de oficio" por la denuncia, sumándose así a la petición hecha el miércoles por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sobre averiguación urgente.

Según explicó el OVP, el episodio de violencia sexual ocurrió en 2018, cuando Pernía fue detenida junto a su pareja José Miguel Estrada González, quien también fue víctima de "torturas". Ambos fueron sentenciados a 30 años de prisión tras ser vinculados al atentado con drones contra Nicolás Maduro en ese mismo año.

"Zoraida González Rico, madre de José Miguel y suegra de Yanin, no denunció antes por temor. Sin embargo, hoy se ha llenado de valentía para contar que su nuera fue víctima de violencia sexual durante su detención en la DGCIM -Dirección de Contrainteligencia Militar-, donde la amarraron en ropa interior y le pasaron las armas por sus partes íntimas", detalló el observatorio.

La ONG añadió que, tras la denuncia de González, funcionarios del Ministerio del Servicio Penitenciario entrevistaron a Pernía durante unas cinco horas y se comprometieron a investigar.

Actualmente Pernía se encuentra en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en la localidad de Los Teques, en el estado Miranda (centro), donde no recibe visitas desde mayo de 2025, mientras que su pareja permanece en El Rodeo I, añadió el OVP.