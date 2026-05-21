Otros dos empleados ferroviarios tailandeses dan positivo en drogas tras mortal accidente

La compañía tailandesa apartó a los dos empleados de todas sus funciones relacionadas con la seguridad ferroviaria y los sometió a procedimientos internos, que incluyen investigaciones disciplinarias y su ingreso en el sistema de rehabilitación de salud pública, indica un comunicado estatal.

Estos controles se enmarcan dentro de una campaña que pretende implementar más inspecciones a "los empleados involucrados en la seguridad ferroviaria" antes de que comiencen sus jornadas laborales, y durante la cual ya se realizaron pruebas de consumo de estupefacientes a cerca de 300 trabajadores.

En este contexto, la empresa aseguró que continuará investigando a los empleados de todo el país que participan en las operaciones ferroviarias y "no hará excepciones en casos relacionados con la seguridad pública".

Ocho personas murieron y una treintena resultaron heridas el pasado sábado después de que un tren de carga colisionara con un autobús de transporte público, que posteriormente se incendió, en un céntrico distrito de Bangkok.

El lunes, la policía apuntó al uso de estupefacientes como la posible causa del accidente, tras asegurar que el conductor del tren había consumido drogas -sin especificar el tipo-.

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El conductor, acusado de negligencia profesional con resultado de muerte y lesiones graves, "no mostró signos visibles de intoxicación durante el interrogatorio" y aseguró haber usado drogas por última vez 10 días antes del accidente.