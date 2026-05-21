Policía de Nueva York se prepara para afrontar amenaza de drones para Mundial de la FIFA

A eso se suma, según han publicado diversos medios, que la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se casarán en Nueva York el 3 de julio, justo el día antes de la independencia del país.

De acuerdo con la comisionada de la policía, Jessica Tisch, se está entrenando a sus oficiales y comprando equipo para contrarrestar la amenaza de drones armados, que se han visto en las guerras en Ucrania e Irán, la única riesgo que aseguró, "me quita el sueño".

"Sería un error ignorar esa tecnología", dijo Tisch, destacó la cadena ABC.

Según la jefa del cuerpo de policía más grande de EE.UU., la agencia que dirige está adquiriendo equipos por 6.5 millones de dólares, para enfrentar dicha amenaza.

"Nos estamos preparando con la seriedad que merece", aseguró además la comisionada.

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Nueva York y su vecino estado de Nueva Jersey son parte de las 16 ciudades en EE.UU. -país anfitrión del Mundial junto con Canadá y México-que serán sedes del esperado campeonato mundial de la FIFA, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio.

Aunque los juegos se disputarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey -sede de ocho partidos incluida la final-, la oficina del contralor de la ciudad estima que al menos 1,2 millones de personas visitarán la gran manzana desde donde se desplazarían para asistir a los juegos.

Debido al tema de la seguridad, Tisch quiere que sus agentes trabajen turnos de 12 horas durante parte del torneo, lo que ocurre en momentos en que la ciudad enfrenta una crisis fiscal que la obligó a retrasar su presupuesto en espera por ayuda financiera del estado.

De acuerdo con el medio Político, las horas extras que Tisch propone que trabajen sus agentes ha sido motivo de una discreta lucha de poder con el alcalde Zohran Mamdani, que se opone debido al pago de horas extras.

Político destacó que durante un evento la pasada semana, Tisch afirmó que la Copa Mundial será una exigencia extraordinaria para su agencia y advirtió que la ciudad sigue siendo un blanco para ataques terroristas.

"Esta ciudad será sede de importantes eventos internacionales, grandes concentraciones públicas y conmemoraciones históricas que atraerán a millones de personas a nuestras calles, nuestros parques, nuestros paseos marítimos y nuestro sistema de transporte público", dijo entonces la jefa de la policía.

Además del evento deportivo, Nueva York y Nueva Jersey serán sede también, del 3 al 8 de julio, de la Sail4th 250, que reunirá a unos 30 grandes veleros internacionales, 40 buques militares, un portaaviones británico, el Queen Mary 2 de Cunard, entre otros, con motivo de las celebraciones por la independencia.

La boda de Swift y Kelce contaría con entre 150 y 200 invitados, entre ellos estrellas del mundo del espectáculo y el deportivo, lo que también atrae a muchos curiosos.