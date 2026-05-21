Primer ministro paquistaní viajará a China con la mediación en la guerra de Irán de fondo

La visita, anunciada este jueves por el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun, llega mientras Pakistán intensifica sus contactos con Irán y después de que el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, viajara a Teherán para participar en gestiones de mediación.

Preguntado por la posibilidad de que la situación en Irán sea uno de los asuntos abordados durante el viaje, Guo señaló que los líderes de ambos países mantendrán intercambios "en profundidad" sobre las relaciones bilaterales y sobre asuntos de interés común.

El vocero agregó que China apoya a Pakistán para que desempeñe un papel de mediación "justo y equilibrado" para promover la paz y el fin de las hostilidades, y aseguró que Pekín trabajará junto con Islamabad y la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la estabilidad en Oriente Medio.

La visita coincide además con el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Pakistán, una fecha que Pekín ha aprovechado para destacar los vínculos entre ambos países, definidos oficialmente como una "asociación estratégica de cooperación".

Guo indicó que el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang, mantendrán reuniones con Sharif y avanzó que los líderes intercambiarán puntos de vista sobre relaciones bilaterales y asuntos internacionales y regionales de interés mutuo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sharif asistirá además a un acto por el aniversario de las relaciones diplomáticas y visitará la provincia oriental de Zhejiang.

La visita se producirá después de que el canciller chino, Wang Yi, alabara recientemente los esfuerzos de mediación de Pakistán y expresara su deseo de que Islamabad intensifique sus gestiones para favorecer una solución sobre el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita aproximadamente el 45 % de las importaciones energéticas chinas.