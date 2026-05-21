Putin no propuso al excanciller alemán Schröder como mediador con Ucrania, dice Kremlin

"Putin no propuso a Schröder. Los periodistas le preguntaron a quién consideraba más adecuado (para esa misión) y respondió que, en su opinión, sería Schröder", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Al mismo tiempo, señaló que el hecho de que se esté hablando sobre el nombramiento de un negociador de la Unión Europea con Rusia "probablemente no sea algo malo".

"Hace tan solo unos meses, ni siquiera se producían estos debates en Europa", afirmó.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, rechazó de plano el pasado 11 de mayo la posibilidad de que Schröder actuara como mediador europeo en las negociaciones para poner fin a la guerra ruso-ucraniana.

El jefe de la diplomacia ucraniana agregó que hay "muchos otros líderes" que pueden desempeñar el papel de mediador.

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La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, también rechazó a Schröder como mediador por los cargos que ocupó tras ser canciller en la cúpula de empresas estatales energéticas rusas.

Mientras, el Gobierno alemán afirmó que Rusia conoce quiénes son los interlocutores en Europa si realmente está interesada en negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.