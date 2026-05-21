Rusia no duda que alcanzará "en breve" un acuerdo con China sobre el Fuerza de Siberia-2

"El trabajo continuará. No dudamos que en breve lograremos un resultado concreto", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov subrayó que "se han logrado avances", en forma de "entendimiento sobre muchos detalles del Fuerza de Siberia-2", pero aún hay pendientes "algunos pormenores".

"El progreso se puede y se debe constatar, pero, por el momento, aún no hemos llegado a la finalización del acuerdo", señaló.

La víspera Peskov ya destacó que Moscú y Pekín habían consensuado "los principales parámetros" del gasoducto de 2.600 kilómetros que debe suministrar gas al gigante asiático a través de Mongolia.

Antes de la visita, Putin había expresado esperanzas en dar un "importante paso" en la cooperación energética con China durante su cumbre con el líder chino, Xi Jinping.

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Con todo, China aún no ha aceptado la propuesta de precio rusa, más aún cuando Turkmenistán -país que Xi visitará próximamente, según se supo hoy-, también está dispuesto a incrementar sus suministros de gas, lo que va en línea con la política de diversificación de Pekín.

La prensa internacional se hizo eco de la incapacidad de Putin de sellar un acuerdo fundamental para la alicaída economía rusa, que se encuentra en vías de recesión.

El líder ruso se limitó a garantizar en Pekín el "suministro fiable e ininterrumpido" de petróleo, gas, gas licuado y carbón, justo cuando el bloqueo del estrecho de Ormuz ha prácticamente suspendido las importaciones chinas de Oriente Medio.

En septiembre del año pasado el gigante gasístico ruso Gazprom firmó un memorando jurídicamente vinculante sobre la construcción de ese gasoducto con una capacidad de 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, lo que le convertiría en el mayor de su tipo a nivel mundial.

Rusia, que ha incrementado sus exportaciones a Asia tras la suspensión de las importaciones europeas por la guerra en Ucrania, suministró a China 101 millones de toneladas de petróleo y 49.000 millones de metros cúbicos de gas el pasado año.

Ante la falta de resultados tangibles, Putin canceló la habitual rueda de prensa que ofrece a los periodistas que le acompañan en sus viajes al extranjero.