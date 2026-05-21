Rutte defiende un apoyo más equilibrado a Ucrania entre los socios de la OTAN

Rutte no dio ejemplos de naciones que destacen por su escaso apoyo a la resistencia de Kiev frente a la agresión rusa, pero justificó en la existencia de esa disparidad su propuesta de que los aliados concedan a Ucrania el 0,25 % de su PIB anualmente.

"Básicamente, lo que necesitamos es que los aliados destinen aproximadamente esta cantidad de fondos al apoyo a Ucrania", afirmó Rutte en una visita a unas instalaciones militares junto al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, horas antes de que comience la reunión de titulares de Exteriores de dos días de la OTAN en Helsingborg.

"El problema es que, en estos momentos, (la ayuda) no se distribuye de manera equitativa dentro de la OTAN", abundó.

"Hay un número limitado de países, entre ellos Suecia, que realmente está dando más de lo que le corresponde en lo que respecta al apoyo a Ucrania, y otros países como Canadá, Alemania, los Países Bajos, Dinamarca y Noruega, además de algunos más. Pero también hay muchos que no están destinando fondos suficientes", expuso Rutte.

Sobre esta iniciativa, según dijo la víspera el propio Rutte, él era pesimista sobre la recepción de los aliados, pero afirmó que su intención era abrir el debate: "a veces es mi trabajo llevar a la mesa propuestas audaces".

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"Al menos ha puesto en marcha el debate entre los aliados: si todos estamos de acuerdo en que Ucrania debe asegurarse de seguir luchando con toda su fuerza y llevar esta lucha hasta el final para alcanzar la paz, entonces, por supuesto, todos debemos aportar nuestro granito de arena de forma equitativa".

Kristersson, al haber sido aludido por Rutte, señaló que "Suecia es el tercer mayor donante de ayuda militar a Ucrania en términos absolutos", algo por lo que el líder sueco dijo que su país se sentía "orgulloso".

"Estamos orgullosos de ello, sin peros. Pero sería mucho mejor que más países compitieran con nosotros en volumen de ayuda que prestamos por razones obvias", subrayó el primer ministro sueco.