Sánchez y Meloni barajan una posible reunión en Roma la próxima semana

Así lo aseguraron este jueves fuentes del Ejecutivo español con motivo del viaje que realizará Sánchez la próxima semana a la capital italiana para ser recibido el miércoles, día 27, por el papa en el Vaticano.

Su agenda incluye la víspera de esa jornada un acto en la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y un encuentro con empresarios de los dos países.

La intervención de Sánchez en la FAO, en el marco de la Semana de la Nutrición impulsada entre otros por ese organismo, versará sobre los problemas de seguridad alimentaria en el contexto de la crisis en Oriente Medio.

Su presencia en ese foro se ha concretado dos meses después de que España anunciara que presentará al ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, como candidato a dirigir la FAO. Italia, que apuesta como candidato por Maurizio Martina, vicedirector de la FAO, ha expresado su malestar por esa propuesta.

El proceso se prevé que culmine en el verano del próximo año y aunque el Gobierno español desvincula el motivo de la visita de Sánchez a la sede de este organismo de la candidatura de Planas, asume que es una buena ocasión para ponerla en valor.

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Las fuentes del Ejecutivo español añadieron que su agenda en Roma no está totalmente cerrada, y ante la posibilidad de que haya un encuentro con Meloni, señalaron que hay voluntad por ambas partes de encontrar un momento para ello, pero no se sabe aún si será posible.

Subrayaron también que Sánchez y Meloni mantienen una buena relación y coinciden en numerosas cumbres tanto en el ámbito de la Unión Europea como en otras citas internacionales, además de un encuentro bilateral en Roma hace dos años.

Pese a las profundas diferencias ideológicas entre ambos, ha habido una cooperación institucional centrada en los intereses de sus dos países y en la agenda de la UE, según destacan desde el Gobierno español.

Así, han coincidido, por ejemplo, en la necesidad de colaboración en ámbitos como el Pacto sobre Migración y Asilo, la reforma del mercado energético y el fortalecimiento de la autonomía estratégica europea.

No obstante, también ha habido tensiones puntuales en el contexto europeo, como la que surgió el pasado febrero tras una reunión previa a una cumbre informal de la UE impulsada por Italia, Alemania y Bélgica, a la que Sánchez no fue invitado y por la que el Gobierno español expresó su queja ante Roma.

Pese a las diferencias, ha ido habiendo un progresivo acercamiento entre las posiciones de España e Italia en asuntos como la guerra en Irán y la condena a la actitud de Israel.