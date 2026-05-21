Taiwán multiplicó sus compras de petróleo y gas de EE.UU. en abril por la guerra en Irán

En un comunicado, el Ministerio de Finanzas de Taiwán indicó que, entre enero y abril de este año, las importaciones de crudo procedente de Estados Unidos crecieron un 7,3 %, hasta un "máximo histórico" de 2.500 millones de dólares.

"Las compras procedentes de países de Oriente Medio disminuyeron en su mayoría, lo que provocó que la proporción total cayera en picado del 66,7 % en el mismo periodo del año anterior al 57,9 %", apuntó la cartera, que señaló que EE.UU. representó el 43,2 % de todas las importaciones taiwanesas de crudo en el mes de abril.

Por otro lado, las adquisiciones de GNL estadounidense también experimentaron una expansión del 371,8 % interanual en los cuatro primeros meses, alcanzando los 1.200 millones de dólares, otro máximo para este período.

"(Entre enero y abril) Australia siguió siendo el principal proveedor, con una cuota del 32 %, mientras que Catar, el segundo mayor, registró una caída del 38,5 % debido al bloqueo del estrecho de Ormuz y a las interrupciones de las rutas de transporte marítimo", explicó Finanzas.

Taiwán, uno de los epicentros globales en la fabricación de chips avanzados para inteligencia artificial, depende en gran medida de los combustibles importados por vía marítima para su generación eléctrica.

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Esto acentúa la vulnerabilidad de la isla ante posibles interrupciones del suministro derivadas del conflicto en Oriente Medio o de un eventual bloqueo marítimo por parte de China, que considera a Taiwán como "parte inalienable" de su territorio.