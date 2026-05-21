"Toda maniobra es una señal", dice el Kremlin sobre los ejercicios con arsenal nuclear

"Toda maniobra forma parte del desarrollo militar y toda maniobra es una señal", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Rusia está realizando maniobras militares con arsenal nuclear entre el 19 y 21 de mayo en colaboración con Bielorrusia, quien empezó sus prácticas el lunes.

Hoy mismo el Ministerio de Defensa publicó un vídeo de la entrega de armamento nuclear, entre ellos un misil Iskander, a Bielorrusia.

"Personal de la unidad de misiles bielorrusa está realizando misiones de entrenamiento de combate para obtener municiones especiales para el sistema de misiles táctico Iskander-M", explicó el órgano castrense.

Peskov añadió hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, celebrará un evento conjunto de alto nivel entre Rusia y Bielorrusia", aunque lo hará desde el Kremlin.

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El mandatario bielorruso, por su parte, inspeccionó este jueves las maniobras que tienen lugar a unos 100 kilómetros al sureste de la capital de su país.

Allí fue informado de la marcha de los entrenamientos de la brigada de misiles de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia en el uso de arsenal nuclear.

Cuando arrancaron los ejercicios, el Ministerio de Defensa bielorruso señaló que el objetivo es "mejorar la capacitación del personal, poner a prueba la preparación del equipamiento militar para el cumplimiento de misiones y organizar el emplazamiento para el combate desde zonas no planificada".