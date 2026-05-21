Turquía anuncia que los activistas de la Flotilla llegarán hoy a Estambul

"Planificamos traer hoy a Turquía con vuelos de avión especiales a nuestros ciudadanos y a los participantes de terceros países", escribió Fidan en la red X, tras recordar que la Flotilla fue interceptada "de forma ilegal".

"Seguiremos trabajando para vigilar por los derechos de nuestros ciudadanos y cumplir con nuestra responsabilidad hacia la población civil de Gaza; seguiremos apoyando de forma decidida al pueblo palestino", agregó el ministro.

Según la emisora turca NTV, la compañía de bandera Turkish Airlines ya ha enviado a Israel tres aviones para recoger a los activistas.

Desde el inicio de la guerra de Gaza en otoño de 2023 no hay vuelos comerciales entre Turquía e Israel.

Entre los cerca de 430 activistas trasladados a Israel, procedentes de unos 40 países, hay 44 ciudadanos españoles y 74 turcos.

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El equipo legal de la Flotilla Global Sumud en Israel confirmó este jueves que todos los activistas detenidos (alrededor de 430) salieron ya de la cárcel israelí en la que se encontraban y ha comenzado su proceso de deportación, según informó a los abogados el Servicio Penitenciario de Israel.