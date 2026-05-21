Uganda suspende transporte terrestre de pasajeros y vuelos con RD del Congo por el ébola

La cancelación de los viajes terrestres afectará a los transbordadores públicos del río Semliki, al transporte transfronterizo en autobús y a cualquier transporte público entre la RDC y Uganda durante 4 semanas, excepto el transporte de mercancías y alimentos, según publicó el Ministerio de Salud ugandés en su cuenta de la red social X.

En el caso de los vuelos, el cese "temporal" entrará en vigor dentro de 48 horas, junto con otras políticas como la pausa de todas las celebraciones culturales y conmemoraciones que atraigan a "un gran número de participantes" a lo largo de la frontera entre ambos países.

También se anularán todos los mercados semanales en los subcondados fronterizos de los distritos de alto riesgo durante las próximas cuatro semanas, y se reforzarán las patrullas de seguridad a lo largo de la frontera.

El Gobierno intensificará la concienciación y sensibilización masiva sobre el riesgo de infección y el cumplimiento de protocolos para aglomeraciones masivas, a través de la radio, la televisión, las redes sociales, las instituciones culturales, las instituciones religiosas y las estructuras de gobierno local.

Las autoridades buscarán igualmente mejorar su capacidad de detección, de notificar muertes, de realizar pruebas y tratamientos a lo largo de la frontera, donde se aplicarán procedimientos operativos en los mercados no semanales, escuelas, prisiones, hoteles y lugares de culto.

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Además, solo facilitarán el movimiento esencial de población a través de las fronteras para las personas originarias de la RDC, limitándolo a los puntos de cruce designados y autorizados.

Hasta el momento, Uganda había confirmado dos casos sospechosos importados de la República Democrática del Congo; uno de ellos falleció y el otro ha dado negativo en la prueba de ébola.

Mientras tanto, Sudán del Sur realiza exámenes adicionales de laboratorio para confirmar un caso sospechoso de ébola notificado por las autoridades del estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera con la RDC.

El brote, que se declaró el pasado viernes en el este congoleño y ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.