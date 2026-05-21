Un nuevo fármaco experimental de Eli Lilly reduce el peso un 30 % en un ensayo clínico

La farmacéutica anunció resultados positivos de su ensayo clínico de Fase 3, TRIUMPH-1, en el que su fármaco experimental retatrutida demostró una reducción de peso media de hasta el 30.3 % (85 libras) tras 104 semanas de tratamiento. Estos datos posicionan a la inyección semanal como el tratamiento farmacológico más potente hasta la fecha.
El estudio evaluó este compuesto -un triple agonista que activa los receptores de las hormonas GIP, GLP-1 y glucagón- en 2.339 adultos con sobrepeso u obesidad y al menos una comorbilidad relacionada con el peso, sin diagnóstico de diabetes.
No obstante, a dosis más altas, el fármaco suele causar efectos secundarios gastrointestinales tan desagradables que algunos pacientes dejan de tomarlo.
Eli Lilly informó que el 11 % de los participantes que recibieron la dosis más alta abandonaron el estudio debido a los efectos secundarios, una cifra superior a la observada con fármacos antiobesidad menos potentes que ya están disponibles.
La farmacúetica anunció estos hallazgos en un comunicado de prensa, pero los resultados aún no han sido revisados por pares ni han sido publicados en una revista médica, por lo que la empresa aún no ha solicitado la aprobación regulatoria.