Un nuevo fármaco experimental de Eli Lilly reduce el peso un 30 % en un ensayo clínico

La farmacéutica anunció resultados positivos de su ensayo clínico de Fase 3, TRIUMPH-1, en el que su fármaco experimental retatrutida demostró una reducción de peso media de hasta el 30.3 % (85 libras) tras 104 semanas de tratamiento. Estos datos posicionan a la inyección semanal como el tratamiento farmacológico más potente hasta la fecha.

El estudio evaluó este compuesto -un triple agonista que activa los receptores de las hormonas GIP, GLP-1 y glucagón- en 2.339 adultos con sobrepeso u obesidad y al menos una comorbilidad relacionada con el peso, sin diagnóstico de diabetes.

No obstante, a dosis más altas, el fármaco suele causar efectos secundarios gastrointestinales tan desagradables que algunos pacientes dejan de tomarlo.

Eli Lilly informó que el 11 % de los participantes que recibieron la dosis más alta abandonaron el estudio debido a los efectos secundarios, una cifra superior a la observada con fármacos antiobesidad menos potentes que ya están disponibles.

La farmacúetica anunció estos hallazgos en un comunicado de prensa, pero los resultados aún no han sido revisados ​​por pares ni han sido publicados en una revista médica, por lo que la empresa aún no ha solicitado la aprobación regulatoria.