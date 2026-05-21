Unicef afianza preparación comunitaria en Ecuador para proteger infancia ante emergencias

Quito, 21 may (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) fortaleció las capacidades de cerca de 900 personas en 11 comunidades de las provincias ecuatorianas de Esmeraldas (costa) y Sucumbíos (Amazonía), fronterizas con Colombia, para enfrentar emergencias y desastres, con un enfoque centrado en niños, niñas, adolescentes y sus familias.