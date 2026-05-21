Uruguay exporta a la UE el 63 % de la cuota de arroz permitida por el acuerdo para 2026

Así lo detalló la vicecanciller Valeria Csukasi en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X en el que explicó que la cuota permitida para este año ya se acabó.

"Hoy podemos confirmar que la cuota de arroz otorgada por la UE al Mercosur para todo este año (6.667 toneladas) se acabó. Y Uruguay se quedó con el 63 % del total. Uruguay no se duerme; y menos se duerme su sector productivo", escribió.

La noticia fue celebrada por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien en su cuenta de X citó la publicación de Csukasi y puntualizó: "Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol. Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE. El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. Seguimos!! Gracias".

En diálogo con EFE, el empresario arrocero Alfredo Lago apuntó que la UE se convirtió en los últimos diez años en uno de los principales destinos del arroz uruguayo: "Si no es el primero es el segundo. Un 25 %, un 30 % y hasta un 35 % del volumen exportado ha ido a distintos países de la UE".

En ese sentido, Lago indicó que, si bien el arroz es un alimento básico y el de menor valor que la humanidad puede comprar, su calidad influye.

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"En Europa tanto la calidad como la inocuidad del grano. Nosotros hemos establecido un protocolo de producción restringiendo el uso de fitosanitarios para dar la total garantía a todos nuestros compradores. Eso nos ha colocado en una situación diferencial y mejor que nuestros colegas del Mercosur", explicó.

Asimismo, detalló que el acuerdo permitirá exportar sin aranceles el arroz blanco e incluso hacerlo ya empaquetado para ser consumido, lo que agregará más valor al producto que sale desde el país sudamericano.

La cuota de arroz incluida en el acuerdo se irá incrementando año a año y a partir del quinto serán 60.000 toneladas anuales.