Victoria agridulce para los familiares de la tragedia área del vuelo Rio-París de 2009

Tras 17 años de proceso -13 de los cuales de una caótica instrucción- y una absolución de las dos empresas en primera instancia en 2023, los familiares de la asociación AF447 sintieron que "hoy, por fin, se hizo justicia" al reconocer la culpa penal de las dos multinacionales traducida en una multa, la máxima prevista por ley para ese tipo de delito, de 225.000 euros cada una.

"Este juicio, por la primera vez, ha servido para condenar a dos prestigiosas multinacionales aeronáuticas y para poner en primer lugar la seguridad por delante de cualquier otra consideración económica (...) Esta decisión marca un antes y un después", declaró la representante de la asociación AF447, Danièle Lamy, quien leyó un comunicado ante los periodistas presentes en el Tribunal de Apelación.

El tribunal se pronunció de manera contraria a la primera instancia, al considerar que sí había un vínculo de causalidad entre los fallos técnicos de un dispositivo fabricado de Airbus y la falta de preparación del personal atribuida a Air France, y el impresionante accidente que terminó con la vida de los 228 ocupantes del A330.

Una de las claves de la sentencia condenatoria ha sido el cambio de posición de la Fiscalía francesa. En primera instancia, habían pedido la absolución de las compañías, mientras que en segunda demandaron la condena.

El fabricante de aviones fue penalmente condenado por no ofrecer un dispositivo con las suficientes garantías de seguridad (la sonda de medición de velocidad Pitot que estuvo detrás del siniestro), mientras que Air France lo fue por no ofrecer la formación necesaria a sus pilotos y al resto de tripulación.

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"La cuestión es que ellos se encontraron ante un fallo (de la sonda) especialmente complejo, muy difícil de gestionar", refirió la presidenta del Tribunal de Apelación, desmontando la tesis del error humano esgrimida por las dos empresas. En un comunicado, el sindicato de pilotos se congratuló por la decisión que había estigmatizado a sus fallecidos colegas.

Simon Ndiaye, representante legal de Airbus presente durante la lectura de la sentencia, lamentó el cambio de criterio en segunda instancia y adelantó que "la batalla judicial continúa", con el recurso que la empresa cuenta con presentar ante el Tribunal Supremo y que podría abrir la puerta a un tercer proceso que se centraría en revisar si hubo fallos en el procedimiento y no el contenido de la sentencia. Así la ejecución de la sentencia queda en suspenso.

"Esta condena responde a consideraciones que no tienen nada que ver con la Justicia, con el derecho o con la seguridad. Todos los que conocen este expediente saben que no hay ningún elemento técnico que permita imputar una falta a Airbus que fuera la causa del accidente", alegó Ndiaye, quien destacó que la empresa muestra "compasión hacia las familias afectadas" por el drama.

Oliver Morice, abogado de varios familiares de las víctimas, resaltó lo importante que es que Airbus y Air France hayan sido penalmente condenadas, pues ello reconoce a los allegados, por fin, como "víctimas".

El accidente aéreo, uno de los peores de la historia reciente en el sector, se desencadenó por un fallo en la sonda de medición de velocidad (modelo Pitot de la empresa francesa Thales), que se congeló.

Debido a ello, los pilotos recibieron informaciones erróneas que terminaron con el avión estrellándose en aguas del Océano Atlántico, a unos 1.000 kilómetros de las costas brasileñas.

A bordo de este trágico vuelo había una mayoría de franceses (72), brasileños (58) y alemanes (26), aunque también estaban presentes otras 29 nacionalidades. Sus cuerpos tardaron meses en encontrarse y ser rescatados, al igual que las cajas negras.